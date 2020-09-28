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Anüsünden poşet çıktı, KKTC'de bu da oldu...

Komada yatan kızın anüsünden naylon poşet çıktı 3 Zanlının tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı B.N.K isimli bir şahsın (K-30) rahatsızlığı nedeniyle Gazimağusa Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğuna dair alınan bilgi ışığında Gazimağusa narkotik şubesi bir çalışma başlatarak aynı gün soruşturma kapsamında kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla A.Y, S.O ve C.T isimli şahısları tutuklamıştı. Tutuklanan zanlılar 20.9.20 tarihinde 3 gün, 23.9.20 tarihinde 5 gün olmak üzere çıkarıldıkları mahkemede haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:31
Anüsünden poşet çıktı, KKTC'de bu da oldu...
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Mağusa Haber Ajansı

Tutukluluk süresi dolan zanlılar bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak meselenin tahkikatını yürüten PÇ Necip Samancı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PÇ Samancı yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

ZANLI 2’DEKİ EMARELERDE KOKAİN VE HİNT KENEVİRİ  TÜRÜ UYUŞTURUCU BELİRLENDİ

Zanlıların nerden ve nasıl temin edildikleri belirlenemeyen yaklaşık 10 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin yaklaşık 3 gramını belirlenemeyen 3 kişiye sattıklarını, 18.9.20 akşamı Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde alkol alıp eğlendiklerini, dönüş yolunda trafik polislerinin kontrol maksadıyla araçlarını durdurduğunu, araçta bulunan B.N.K’in polislerden korkması sonucu yanındaki arkadaşı zanlı A.Y’nin tasarrufunda bulunan ve yaklaşık 7 gr ağırlığında olduğu sanılan Kokain türü uyuşturucu maddeyi alarak yuttuğunu belirten PÇ Samancı, sürücü zanlı C.T’ın da alkol testinde yüzde yetmiş oranında kanında alkol bulunmasıyla alıkonduğunu söyledi.

19.9.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde durumunda ağırlaşma olması nedeniyle zanlı A.Y, C.T ve D.Y isimli bir şahıs tarafından Yaşam hastanesine kaldırılan B.N.K’a lağman yapıldıktan sonra ikametgâhlarına geri döndüklerini söyleyen PÇ Samancı, aynı gün saat 09.00 raddelerinde B.N.K’ nın kötüleşmesi üzerine çağrılan ambulansla Gazimağusa devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını belirtti.

Zanlı 2’ nin üst aramasında göğsünde içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğuna inanılan poşet parçası bulundu. Zanlı 2 ve B.N.K’ dan kan örnekleri alındı.

Aynı gün zanlı 2 ve hastanede yatmakta olan B.N.K’ dan kan örneği alındığını, İskele polisi tarafından zanlı 2’nin yapılan üst aramasında göğsünde sutyeni arasında şeffaf beyaz renk poşet parçası bulunarak emare alındığını söyleyen PÇ Samancı ayni gün her 3 zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. 

İki kan örneği ve üzerinde kan lekesi bulunan yorgan tahlil ve DNA testi için Türkiye’ye gönderilmeyi bekliyor

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Zanlıların kullanımındaki telefonlar ile ilgili iki GSM operatörüne yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini belirten PÇ Samancı, hastanede yatmakta olan B.N.K ve zanlı 2 de alınan kan örnekleri ile ikametgâhta bulunarak emare alınan ve üzerinde kan lekesi bulunan bir yorganın uyuşturucu ihtiva edip etmediğinin belirlenmesi ve DNA testi yapılması maksadıyla Türkiye’ye gönderilmesi için ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığına dikkat çeken PÇ Samancı, henüz bir cevap alınamaması nedeniyle gönderilemediğini belirtti.

Zanlı 2’den alınan emarelerde kokain ve Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.

Zanlı 2 S.O’ dan alınan ve Devlet kimya laboratuvarına gönderilen 2 adet naylon poşette yapılan incelemede içerisinde Kokain türü uyuşturucu madde kırıntıları olduğu, ikametgahında bulunan 1 adet tütünle karışık sarma sigarada ise 66 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu yönünde rapor temin edildiğine dikkat çeken PÇ Samancı, diğer emarelerde olumsuz bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Yoğun bakımda yatan B.N.K’ ın anüsünde poşet parçası tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan ve şu ana kadar hiçbir tepki vermeyen B.N.K’ ın günlük bakım ve temizliğini yapmakta olan hemşirenin 24.9.20 tarihinde adı edilenin anüsünde bir çıkıntı fark etmesi üzerine polisin haberdar edildiğini ve tespit edilen naylon parçasının emare alınarak incelenmek üzere 25.9.20 tarihinde Devlet kimya laboratuvarına gönderildiğine dikkat çeken PÇ Samancı, neticenin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.

25.9.20 tarihinde eğlence merkezinin dış kamera görüntülerinin kendisine ulaştırıldığını, olay akşamı yanında 2 kişi olarak eğlence merkezine gelen H.M isimli şahsın B.N.K’ nın da olduğu bir ortamda zanlı A.Y den bir şeyler aldığının belirlenmesi üzerine 26.9.20 tarihinde adı edilenin Lefkoşa’ da tespit edildiğini, ikametgâhının arandığını, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan birtakım emarelerin alınarak incelenmeye gönderildiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis çavuşu, H.M’ nin 18.9.20 tarihinde eğlence merkezinde zanlı A.Y den 450 TL karşılığı 1 gr kokain türü uyuşturucu madde aldığına dair gönüllü bir ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini söyledi.

H.M’ nin aracında tespit edilen 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında bugüne değin 14 ifade temin edildiğini, olay akşamı eğlence merkezine gelen H.M’ nin aracında oldukları belirlenen 2 kişinin aranmasına devam edildiğini, GSP operatörlerine yazılan yazıya henüz bir cevap gelmediğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, B.N.K’ dan alınan naylon parçası ile ilgili analiz raporu beklendiği, T.C’ye gönderilecek emareler için cevap beklendiğini ve 3 yerden alınan kamera görüntülerindeki incelemenin devam etmekte olduğuna vurgu yapan PÇ Necip Samancı tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 8’ er gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin ciddi ve ağır ceza kapsamında bir suç olduğunu, temin edilen 8 günlük süre içerisinde neler yapıldığı konusunda tahkikat memurunun mahkemeye ayrıntılı izahatta bulunduğunu henüz raporu temin edilmemiş emareler yanında GSM operatörüne yazılan yazılara cevap gelmediğini, hastanede yatan B.N.K’ ın durumunun kritik olduğunu, anüsünden çıkan naylon parçası ile ilgili raporun gelmediğini, kamera görüntülerindeki incelemenin devam etmekte olduğuna değindikten sonra polisin süreye ihtiyacı olduğunu belirtti ve zanlıların 4 er gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 16:47
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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