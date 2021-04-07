Anthony Edward yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Güzelyurt Anayolunda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Anthony Edward bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Göksen Biçentürk olayla ilgili bulguları aktardı. Biçentürk, Girne - Güzelyurt Anayolunun 13-14 km üzerinde 3 Nisan 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında huzurda bulunan araç sürücüsü zanlı Anthony Edward alkollü içki tesiri altında (150 promil) yönetimindeki NY 377 plakalı araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmında Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan David Shepherd'e çarptığını mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu yaya David Shepherd 'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, zanlının ise olay yerinden kaçarak evine gittiğini ve alınan bir bilgide evinde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, ifadesinde kazadan sonra evde iki bardak viski içtiğini, kaza esnasında alkollü olmadığını söylediğini, bu yönde araştırma yaptıklarını, kazadan önce gittiği evdeki şahıslardan ifade aldıklarını, söz konusu şahısların zanlının içki içmediğine dair ifade verdiğini aktardı. Polis, zanlının irlanda vatandaşı olduğunu KKTC’de izinle bulunduğunu, ayrıca Parkinson hastası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin toplam 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Ayrıca zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine de el konuldu.