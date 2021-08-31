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Anthony Aaron Carpenter mahkeme huzuruna çıkarıldı

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar’la birlikte KKTC’ye gayriyasal yolla geçiş yaptığı belirlenen zanlı Anthony Aaron Carpenter bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Ağustos 2021 Salı 15:58
Anthony Aaron Carpenter mahkeme huzuruna çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan ve Kırklar’da yakalanan zanlı Gökhan Takımcılar’la birlikte KKTC’ye gayriyasal yolla geçiş yaptığı belirlenen zanlı Anthony Aaron Carpenter bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Muhammet Göztaş, olguları aktardı. Polis, zanlı Anthony Aaron Carpenter’ın Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek, Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye geçiş yapmak suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Anthony Aaron Carpenter’in, 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında Katle teşebbüs ve birçok hırsızlık suçlarından aranan zanlı Gökhan Takımcılar ile birlikte kendisine ait araçla Güney Kıbrıs’tan Beyarmudu’ndan gayri yasal olarak kuzeye geçiş yaptıklarını belirtti. Polis, zanlının Vadili’de tutuklandığını ve zanlıya ait araçta yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan TakımcılarAnthony Aaron CarpenterPolis
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