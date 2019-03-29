Annesini dövdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da meydana gelen olayda annesini darp eden Yusuf Mert Altıncı bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 29 Mart saat 08.00 sıralarında annesinden altın yüzüklerini istediğini, vermeyince, “Yüzükleri ver, yoksa seni öldürürüm, diyerek tehdit ettiğini, sonrasında annesinin ellerine burarak darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine Lapta’da tespit edilerek yakalandığını, annesinin şikâyetçi olduğunu öğrenince, onu darp edeceğine dair beyanda bulunduğunu ifade etti. Zanlının daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde annesi ile aynı evde olacağını ve bu durumda yeninden olayların çıkabileceğini belirterek 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesine zarar vermediğini, tehdit etmediğini, asla böyle bir şey yapmadığını, daha önce uyuşturucu bağımlılığından dolayı tedavi gördüğünü, yine uyuşturucudan 15 ay hapis yattığını ifade ederek, tutuklu kalmak istemediğini söyledi.

Yargıç Meltem Dündar, annenin şikâyetinin devam ettiğini, serbest kalması halinde zanlı ile annenin aynı yerde kalmasının şu anda sakıncalı olacağını ifade ederek, 3 gün tutuklu kalmasına ve hücreye yerleştirmeden önce Barış Ruh’ta kontrolden geçirilmesine emir verdi.

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