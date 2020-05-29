Annesine şiddet tehdidinde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

Zanlı özür diledi ve çok pişman olduğunu söyledi

28.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da aynı ikametgâhta birlikte ikamet ettiği annesine şiddet kullanma tehdidi ve itale-i lisanda bulunan Zafer Dalkıran şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 29.5.20 tarihinde şiddet kullanma tehdidi ve itale-i lisan suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru İbrahim Gökova’ yı çağırdı. Gökova yemin altında verdiği şahadette zanlının 28.5.20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde ikametgâhlarında birlikte ikamet ettiği müşteki annesi S.K ile evi kiralamak için bir konu üzerinde konuşmakta oldukları bir esnada tartışma yaşadıklarını ve zanlının annesine hitaben “ bu evden defolup gitmezsen eğer, sana ne yapacağımı görecen” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra “0r..bu” demek suretiyle itale-i lisanda bulunduğunu belirtti.

Aynı gün şikâyet üzerine derdest emri gereği zanlının tutuklandığına değinen Gökova, tahkikatını tamamladığını belirttikten sonra KKTC vatandaşı olan zanlının başka bir meseleden dolayı teminatı olduğuna değindikten teminata bağlanmasını talep eti.

Yargıcın söz hakkı vermesinden sonra konuşan zanlı mahkemeden özür diledi ve çok pişman olduğunu söyledi. Zanlı sözlerine devamla “ 51 gündür yataklı tedavideydim. Önceki gün çıktım ve dün istemeden bu olay yaşandı. Çok pişmanım ve özür dilerim. Şu anda işsizim ve cebimde metelik yok “ dedi.

Huzurundaki tüm şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 20000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)