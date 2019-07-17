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Anne eski eserden suçundan oğlu uyuşturucu maddeden tutuklandı

Anne eski eserden suçundan oğlu uyuşturucu maddeden tutuklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:10
Anne eski eserden suçundan oğlu uyuşturucu maddeden tutuklandı

Anne eski eserden suçundan oğlu uyuşturucu maddeden tutuklandı

Alınan bir bilgi ışığında 16.7.2019 tarihinde Yeniboğaziçi köyünde çavuş başı sokak No 1 sakin zanlı Şevket Sevdalı’nın (E-32) ikametgâhında Narkotik polisi tarafından mahkeme emri gereği bir arama gerçekleştirdi.

Zanlı Şevket Sevdalı  ve annesi Ayşegül Sevdalı (A.S) huzuruna gerçekleştirilen aramada, zanlı Şevket Sevdalı’ya ait yatak odasında komodin üzerinde kâğıt parçasına sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında Hint Keneviri türü madde, aynı oda içerisindeki dolapta 17 adet eski eser olduğuna inanılan çeşitli eşyalar ve çıkış kapısı yanındaki merdiven ayaklarının üzerinde bir saksı içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir kök kurmuş bitki ve duvar üzerinde beyaz renk süs saksısında toprağa ekili uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 kök Hint Keneviri bitkisi bulunarak emare alındıktan sonra zanlı Şevket Sevdalı polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün 17.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir türe verdiği yeminli şahadetinde,  zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve emare uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığına dair beyanda bulunduğunu aktardı. Zanlının tasarrufunda bulunan eski eserlerin annesi Ayşegül Sevdalı ‘ya ait olduğunun belirlenmesi üzerine annesi  Ayşegül Sevdalı aleyhine ayrı bir dosya tanzim edildiğini aktardı.

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Zanlının tahkikatına etki etme olanağı bulunması yanında bitkilerle ilgili raporun beklenmekte olduğuna vurgu yapan Türe müracaatı üzerine yargıç Hazan Aksun zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

Eski eser tasarrufu suçundan anne Ayşegül Sevdalı teminata bağlandı

16.7.19 tarihinde saat 18.35-19.05 arasında Yeniboğaziçi köyünde Şevket Sevdalı’nın ikametgahında Narkotik polisin gerçekleştirdiği ve zanlı Ayşegül Sevdalı (A.S)’ nın da hazır bulunduğu aramada bir oda içerisinde 17 adet eski eser olduğuna inanılan eşyanın zanlı Ayşegül Sevdalı’nın tasarrufunda olduğunun tespit edilmesi üzerine hazırda bulunan Ayşegül Sevdalı polis tarafından sorgulandı. Yapılan sorgulamada 6 adet eserin kendisine verildiğinin belirlenmesi nedeniyle geriye kalan 11 adet arkeolojik eserin herhangi bir izni olmaması nedeniyle emare olarak el kondu ve zanlı Ayşegül Sevdalı tutuklandı.

Zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Erman Sennaroğlu yemin altında verdiği şahadette zanlının geometrik, Helenistik ve roma dönemine ait olduğu tespit edilen 11 adet eski eseri tasarruf etmesi nedeniyle aleyhinde izinsiz eski eser tasarrufuyla ilgili dosya tanzim edildiğine vurgu yaptı.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini belirten tahkikat memuru, eski eserlerin ölen babasından 8 ay önce gelen eşyalar arasında gelip tasarrufuna geçtiği beyanında bulunduğunu aktardı. Zanlıya İzinsiz eski eser tasarrufu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini aktaran tahkikat memuru, zanlının cevaben kabul ederim. Özür dilerim cevabını verdiğini aktardı. Tahkikatın tamamlandığına vurgu yapan tahkikat memuru zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefaletle serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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