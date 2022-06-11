Ani Ölümler!

1. 10.06.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin Aysan GAZİ (K-80), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 11.06.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Kurtuluş’ta sakin Hasan SER (E-41), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilen üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.