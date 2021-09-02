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Ani ölümler araştırılıyor

Geçtiğimiz günlerde evlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 2 kişiye otopsi yapıldı..

02 Eylül 2021 Perşembe 12:45
Ani ölümler araştırılıyor

31.08.2021 tarihinde, Derince’de sakin ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet ATEŞ (E-55)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

27.08.2021 tarihinde, Sınırüstü'nde kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aynur HATAY (K-80)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

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Her iki ölümle ilgili soruşturma devam etmektedir.

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