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Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

07 Ağustos 2022 Pazar 12:32
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

01.08.2022 tarihinde, Karaman köyünde bulunan Hilarion sokak üzerinde, Karaman’da sakin Michael KALMAR(E-69) alkollü şekilde yürüdüğü sırada, dengesini kaybedip düşerek başını yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.                                                                                

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Düşmeye Bağlı Beyin Kanamaları ve Beyin Ödemi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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