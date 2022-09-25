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Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

25 Eylül 2022 Pazar 10:15
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı

1- 24.09.2022 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Adem ÇILGIN (E-59) kalmakta olduğu lojman odası içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

2- 22.09.2022 tarihinde, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Balıkesir’de sakin Aziz KARABULUTOĞLU (E-75)’nun yapılan otopisinde ölüm sebebinin  "kalp yetmezliği" sonucu olduğutespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 25.09.2022 10:25
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