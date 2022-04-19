Ani ölüm! 52 yaşında hayatını kaybetti

MAHMUT ÇALIŞKAN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Korkuteli’nde ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mahmut Çalışkan’ın (E-52) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.