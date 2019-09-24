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Ani ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti

Ani ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti

24 Eylül 2019 Salı 12:22
Ani ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti

23.09.2019 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Hakan İKTÜ (E-47) Bafra’da kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

24.09.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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