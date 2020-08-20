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Ani ölüm: 44 yaşında hayatını kaybetti

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:05
Ani ölüm: 44 yaşında hayatını kaybetti
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19.08.2020 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin John Albert TURNER (E-44) kalmakta olduğu ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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