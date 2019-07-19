18.07.2019 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Esentepe’de sakin Andrew Colin KINSELLA (E-69) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 19.07.2019 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “ Kalp Krizi ” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
19 Temmuz 2019 Cuma 13:45
18.07.2019 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Esentepe’de sakin Andrew Colin KINSELLA (E-69) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 19.07.2019 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “ Kalp Krizi ” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.