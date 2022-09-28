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Andreas Soutzi hakkında karar verildi

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan askeri mahkemede yargılanan sanık Andreas Soutzi aleyhindeki karar dün açıklandı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 00:24
Andreas Soutzi hakkında karar verildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan askeri mahkemede yargılanan sanık Andreas Soutzi aleyhindeki karar dün açıklandı.

Casusluk şüphesiyle tutuklanıp,  bu suçtan aklanan  ancak askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan askeri mahkemede yargılanan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi 1 ay hapis cezası aldı. Andreas Soutzi’nin Birinci derecede askeri yasak bölgeyi fotoğraflamak suçundan iki ayrı davada  itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmişti. Askeri Mahkeme’de Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda karara bağlandı. Yargıç Murat Soytaç, söz konusu suçun 5 yıl  hapis cezası öngördüğüne ancak sanığın askeri hareketliliği değil tarihi binaları çekmesini lehine değerlendirdiğini belirtti. Soytaç, buna karşın söz konusu suçun kamu güvenliğini tehdit ettiğinin altını çizdi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa 1 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

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