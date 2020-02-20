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Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar

Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclisi’nce, eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kararını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile yapmış olduğu başvuru Anayasa mahkemesi tarafından reddedildi.

Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar

Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclisi’nce, eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kararını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile yapmış olduğu başvuru Anayasa mahkemesi tarafından reddedildi.

20 Şubat 2020 Perşembe 15:20
Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar
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Anayasa Mahkemesinden Özgürgün ile ilgili ilk karar

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclisi’nce, eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kararını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile yapmış olduğu başvuru Anayasa mahkemesi tarafından reddedildi.

Anayasa Mahkemesini oluşturan Ahmet Kalkan, Tanju Öncül, Mehmet Türker, Gülden Çiftcioğlu ve Bertan Özerdağ huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında KKTC Başsavcılığı adına Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu ve DP ile Hüseyin Özgürgün adına ise avukatlar Serhan Çınar ile Şefik Aşçıoğulları hazır bulundu. Davayla ilgili mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Mahkeme heyetine başkanlık eden Ahmet Kalkan açıklayarak DP’nin yapmış olduğu yürütmenin durdurulması talebini reddettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiUlusal Birlik PartisiHüseyin özgürgün
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