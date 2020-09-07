Amcasının kaburga kemiklerini kıran şahıs teminata bağlandı !

Zanlı bugün 7.9 20 tarihinde, teminat maksatları bakımından yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlanırken, olay öncesinde elinde ahşap sopa ile bağırıp çağırmak suretiyle zanlının evine giden amca M.S aleyhine de “tecavüzkar alet taşıma ve rahatsızlık” suçlarından ayrı bir dosya tanzim edildi.

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Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı tanığı olarak yemin altında şahadet veren PM İbrahim Bulut olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Tanık polis şahadetinde 3.9.20 tarihinde saat 15.30 raddelerinde eşiyle sürekli tartışma yaşayan kuzeni zanlı ile konuşmak maksadıyla eline aldığı ahşap bir sopayla bağırıp çağırmak suretiyle ileyakınındaki zanlın evine gittiğini söyledi. PM Bulut şahadetine devamla, zanlının ikametgâhında müşteki ile aralarında yaşanan tartışma esnasında müştekinin gelirken getirdiği sopayı elinden alıp başına vurmak suretiyle müştekiyi ciddi şekildeeden ve akabinde müştekiyi yere vurmak suretiyle sol taraf 1.3.4.5.6 ve 8.ci kaburga kemiklerinin kırılmasına neden olan zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklanırken ahşap sopanın emare alındığını belirtti.

Suçlarını kabul eder niteliğinde zanlının gönüllü bir ifade verdiğine vurgu yapan PM Bulut, Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan ve durumu iyi olan müştekinin zanlı aleyhinde şikâyetçi olduğuna dair bir ifade verdiğini belirtti. Uyuşturucu madde, kavga ve rahatsızlık, kanunsuz bıçak taşıma, kanunsuz topluluk suçlarından zanlının askıda birçok meselesinin bulunduğuna dikkat çeken PM Bulut, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC çıkışını men ederek 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartların yerine gelmemesi halinde gelinceye değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verildi.