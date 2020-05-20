banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102380
ALTIN
381.243
DOLAR
6.7810
STERLİN
8.3280
EURO
7.4543
banner339
Sağanak yağmur bekleniyor
SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR
Altınöz 1 gün daha tutuklu kalacak
1 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Rogers: “Çevre konusunda duyarlılık da son derece önemli”
ROGERS'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Flaş Haber
Türkeli yakınlarda yangın!
Kapat

Altınöz 1 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altınöz bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:55
Altınöz 1 gün daha tutuklu kalacak
banner337
banner345

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altınöz bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Altınöz’ün Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-20.03.2020 tarihleri arasında 06.23-05.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Lefkoşa' da sakin Ali Altunçay’ın yaptığı Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Lefkoşa' da sakin zanlı Mehmet Altınöz’ün müşterilerden belirtilen tarihler arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398,75 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 16.03.2020 tarihinde aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altınöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklet hırsızlarına 2 gün tutukluluk
Bisiklet hırsızlarına 2 gün tutukluluk
Kadere bak doğum gününde toprağa verilecek
Kadere bak doğum gününde toprağa verilecek
Kovid-19 tedbirlerine uymayan şahıslar tutuklandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan şahıslar tutuklandı
Türkeli yakınlarda yangın!
Türkeli yakınlarda yangın!
İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem
İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Behiye Bilgiç'in ölüm sebebi belli oldu
Behiye Bilgiç'in ölüm sebebi belli oldu
Gönyeli'de intihar!
Gönyeli'de intihar!
Girne'de ani ölüm
Girne'de ani ölüm
Polise şiddet tehdidinde bulundu
Polise şiddet tehdidinde bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim