Altıncık tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen polisi darp olayıyla ilgili tutuklanan Yusuf Mert Altıncık bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru, zanlının 21 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de baly etkisi altında yarı çıplak bir vaziyette bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine olay yerine giden polis memurlarından M.Y.’yi iterek darp edip, görevinden men ettiğini açıkladı. Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, benzer suçlardan 12 sabıkası olduğunu söyledi. Polis, 22 yaşındaki zanlının son olarak 18 Mayıs’ta cezaevinden tahliye olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.