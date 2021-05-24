banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet
Bir garip hafta sonu
Bir garip hafta sonu
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında kalacak sağlık
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında...
banner376

Altıncık

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:27
Altıncık
banner337

banner341
Girne’de meydana gelen polisi darp olayıyla ilgili tutuklanan Yusuf Mert Altıncık bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru,  zanlının 21 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de baly etkisi altında yarı çıplak bir vaziyette bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine olay yerine giden polis memurlarından M.Y.’yi iterek darp edip, görevinden men ettiğini açıkladı. Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, benzer suçlardan 12 sabıkası olduğunu söyledi. Polis, 22 yaşındaki zanlının son olarak 18 Mayıs’ta cezaevinden tahliye olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski nişanlısını darp ve tecavüz iddiası ile tutuklandı
Eski nişanlısını darp ve tecavüz iddiası ile tutuklandı
Şaşırtan olay
Şaşırtan olay
190 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeye 15 ay hapis cezası
190 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeye 15 ay hapis cezası
Kullandığı araçta ve erkek arkadaşına ait evde uyuşturucu bulundu
Kullandığı araçta ve erkek arkadaşına ait evde uyuşturucu bulundu
Gizli ittifak meselesinin soruşturması kısmen tamamlandı
Gizli ittifak meselesinin soruşturması kısmen tamamlandı
Akrabası olan çocuğu taciz etti!
Akrabası olan çocuğu taciz etti!
Ercan - İskele Anayolunun Çukurova yol kavşağında yangın
Ercan - İskele Anayolunun Çukurova yol kavşağında yangın
27 kişi yasağı ihlal etti
27 kişi yasağı ihlal etti
Boğazköy'de yangın!
Boğazköy'de yangın!
Zafer Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı
Zafer Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim