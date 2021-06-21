Altın hırsızları teminata bağlandı

13.06.21 tarihinde, Gazimağusa’da, marangozluk işi yapmak için gittiği bir apartmanın 6 numaralı dairesine girdikten sonra mutfaktaki mikrodalga üzerinde bulunan C.S isimli şahsa ait 1 adet beyaz altın erkek nişan yüzüğü ile 1 adet 14 ayar kral kolyesi diye bilinen altın zinciri sirkat eden zanlı 1 Mehmet Altıntaş, ayni gün sirkat etmiş olduğu kral kolyesi diye bilinen altın zinciri 200 TL karşılığı zanlı 2 İbrahim Şifa’ ya satmıştı,

Olayın 15.06.21 tarihinde polise intikal etmesi üzerine zanlı 1 derdest emri gereği ayni gün tutuklanmış ve 16.06.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen İbrahim Şifa isimli şahıs da 17.06.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmış ve her iki zanlı 18.06.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatılmıştı.

Tutukluluk süreleri dolan zanlı 1 İkametgahtan sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla, zanlı 2 ise hırsızlık mal kabulü ve sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla bugün 21.06.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Gökhan Kol’ u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek süetiyle anımsatma yaptı.

Zanlı 1’in 13.6.21 tarihinde marangozluk işi için Gazimağusa sakini C.S’ nin ikametgâhına gittiğini, mutfak odasındaki mikrodalga üzerinde bulunan 1 adet beyaz altın erkek nişan yüzüğü ile 14 ayar kral kolyesi olarak bilinen 14 ayar zinciri sirkat ettiğini söyledi.

Zanlı 1’in ayni gün sirkat ettiği kral kolyesi zincirini 200 TL karşılığı zanlı 2’ ye satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini belirten tanık polis, zanlı 2’nin de hırsızlık olduğunu bildiği halde satın almak suretiyle hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi.

14.06.21 tarihinde zanlı 1’in sirkat etmiş olduğu erkek nişan yüzüğünü Gazimağusa sur içinde bulunan bir iş yerine 480 TL karşılığı sattığına değinen tanık polis, zanlı 2’nin de ayni gün sur içinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya zanlı 1’ den satın almış olduğu kral kolyesi zincirini 3500 TL karşılığı satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Olayın polise 15.06.21 tarihinde polise intikal ettiğini belirten tanık polis, zanlı 1’in 16.06.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, zanlı 2’nin ise 17.06.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çekti. Sürdürülen tahkikatta emare yüzük ve kral kolyesinin bulunarak emare olarak alındığına değinen tanık polis, her iki zanlının itiraf niteliğinde birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Zanlılara işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğine ve kabul yönünde cevap verdiklerini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlandığına, KKTC vatandaşı olduklarına, benzeri sabıkaları bulunduğuna ve işsiz olduklarına dikkat çektikten sonra mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Savcının sorusu üzerine tanık polis verdiği cevapta sirkat edilen altın yüzük ve kral kolyesi ile ilgili gerçek değer tespiti yapıldığını, kral kolyesi zincirinin 21600 TL, erkek nişan yüzüğünün ise 2200 TL değerinde olduklarının belirlendiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 3 biner TL nakdi teminat yatırmalarını ve KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Teminat şartlarının yerine getirilmemesi halinde getirilinceye değin her ne şartlarda olursa olsun 2 Ay ’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde ayrıca emir verdi.