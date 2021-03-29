Altın getirmek maksadıyla bir şahıstan 5 bin TL ve 22 ayar bilezik alıp kayıplara karıştı

21.10.20 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde kendisini kuyumcu olarak tanıtarak yurt dışından kendisine 50 bin TL değerinde ziynet eşyası getirmek maksadıyla Mehmet Zeki Uzun isimli şahıstan 5000 TL nakit para ve küçültmek için kendisine adı edilen tarafından verilen 1 adet 22 ayar altın bileziği alıp kayıplara karışan T.C vatandaşı İsmet Bayraktar 28.03.21 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 29.03.21 tarihinde emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla mal temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Ersoy Saydağ’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Saydağ, yemin altında verdiği şahadetinde, 21.10.20 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kuyumcu olmadığı halde kendisini kuyumcu olarak tanıtarak beğendiği 50 bin TL değerindeki 10 adet muhtelif çeşitlerdeki altını Türkiye’ den kendisine getireceğini söyleyerek M.Z.U’dan 5 bin TL nakit para ve tamir etmek maksadıyla 22 ayar 1 adet altın bileziği aldığını ve sonrasında kayıplara karışarak sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 10.12.20 tarihinde polise intikal ettikten sonra tahkikata başlandığını ancak zanlının bulunamadığını ve derdest müzakeresi tahtında aranan şahıs ilan edildiğini belirten tanık polis, 28.03.21 tarihine zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Yapılan sorgulamada zanlının müştekiden aldığı altın bileziği satıp paraya çevirdiğini ve yine müştekiden aldığı 5 bin TL para ile birlikte harcadığı yönünde zanlının sözlü bir beyanı olduğuna değinen tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 13.08.20 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Zanlının beyanları ve muhaceret kayıtlarındaki araştırmaların sürdürülebilmesi ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönüne emir verilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)