Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mustafa Ural, Doğa Arıkan ve Ayşe Kamkam tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Mustafa Ural’ın 6 Mart 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Alsancak - Girne adresinde ikametgâhının giriş kısmındaki camlı büfe üzerinde Girne’de sakin Doğa Arıkan’ın ikametgaha girdiği sırada attığı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Doğa Arıkan ile Ayşe Kamkam’ın sorumluluğunda bulunan ZMJ 680 plakalı araç içerisinde aracın vites kutusu yanında şeffaf naylon içerisinde 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap yapılan arama neticesinde tespit edildiğini ve yapılan operasyonla zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca telefonlarında yapılan ilk incelemede aralarında mesajlaşıp uyuşturucu alışverişi yaptıklarının görüldüğünü belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mustafa Ural bunun kendisine ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından yapılan bir komplo olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.