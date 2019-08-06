Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu

05.08.2019 tarihinde, Alsancak’ta sakin D.D.(E-38)’nin tasarrufunda; yaklaşık 12 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet cam kavanoz ve 5 adet kavanoz kapağı ile KKTC’ye ithali yasak olan bir adet Savannah cinsi vahşi kedi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu kedi, Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi kontrolünde Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edilmiştir. D.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.