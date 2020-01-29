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Alsancak’ta kuru temizleme dükkanında yangın

Alsancak’ta kuru temizleme dükkanında yangın

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:39
Alsancak’ta kuru temizleme dükkanında yangın

28.01.2020 tarihinde, saat 19:30 sırlarında, Alsancak'ta faaliyet gösteren Pambuk Loundry House isimli kuru temizleme dükkanında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın işletme sahibi ve çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu işletme içerisinde bulunan 2 adet banka post cihazı, 1 adet radyo, 1 adet ses mikseri (amfi) ile işletmenin giriş kısmında bulunan tezgah yanarak duvarlar ise islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 29.01.2020 17:55
Anahtar Kelimeler:
YangınAlsancakPambuk Loundry House
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