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Alsancak'ta yangın!

83 yaşındaki kişi hakkında yasal işleme gidildi..

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:28
Alsancak'ta yangın!

04.08.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Alsancak’ta, Kaptan Ali Çürükoğlu Sokak üzerinde, M.Ç.(E-83), arazi içerisinde yığın halde atılı bulunan palmiye dallarını temizlik amacı ile yetkili makamlardan izinsiz olarak yakmıştır.

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Ateşin kontrolden çıkması sonucu Şebnem CANGİL’e 5 adet narenciye ağacı, 1 adet zeytin ağacı ve 1 adet alıç ağacı tamamen, 1 adet zeytin, 1 adet alıç ve 1 adet nar ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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