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Alsancak'ta bir evde hızlık yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldılar

Alsancak'ta meydana gelen Ev Açma ve Sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eray Tolga Keçelİ ve Engin Erensu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Aralık 2022 Perşembe 18:08
Alsancak'ta bir evde hızlık yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak'ta meydana gelen Ev Açma ve Sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Eray Tolga Keçelİ ve Engin Erensu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru olayla ilgili olguları aktardı.Polis, huzurda bulunan zanlılar Eray Tolga Keçeli ve Engin Erensu'nun 22 Kasım 2022 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Alsancak’ta, sakin D.G.T’ye ait ikametgahın, güneye bakan ana giriş kapısını, hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş sağlayan Serhatköy’de sakinleri zanlılar Eray Tolga Keçeli ve Engin Erensu ikametgah içerisinde bulunan 1 adet 43 inç Philips marka televizyon, 1 adet Türk Telekom marka modem ve uydu alıcısı, 1 adet siyah renk platoon marka hoparlör, 1 adet markasız abajur ve yatak odası dolabı çekmecesi içerisinde muhafaza edilen 10,138 STG parayı sirkat edip, giriş yaptıkları yerden çıkış yaptıklarının tespit edilmesi üzerine araranan kişi ilan edildiklerini belirtti. Polis akabinde zanlı Keçeli'nin 24 Kasım 2022 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis zanlı Keçeli'nin tasarrufunda tespit edilen 1 adet 43 inç Philips marka televizyon, 1 adet Türk Telekom marka modem ve uydu alıcısı, 1 adet platoon marka hoparlör, 1 adet abajur emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Direnç Karaca zanlı Erensu'nun ise 26 Kasım 2022 tarihinde Girne’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca aranan emare para olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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