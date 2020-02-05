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ALPET – ATLAS JET DAVASINDA SON DURUM

Atlasjet firmasının Alpet aleyhine yapmış olduğu, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mehmet Çağatay dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ALPET – ATLAS JET DAVASINDA SON DURUM

Atlasjet firmasının Alpet aleyhine yapmış olduğu, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mehmet Çağatay dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:19
ALPET – ATLAS JET DAVASINDA SON DURUM

ALPET – ATLAS JET DAVASINDA, SON DURUM

Evrim Kamalı – Kıbrıs Manşet Özel Haber

Atlasjet firmasının Alpet aleyhine yapmış olduğu,  Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mehmet Çağatay dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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448 bin 631 Dolarlık Yakıt Hırsızlığı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, Hilmi Bozdoğan, Bayram Öğmen, Mustafa Lord, Recep Talay, Hüseyin Çakır, Tahir Aksulu ve KKTC haricinde olan Mehmet Çağatay’ın; 2011-2014 yılları arasında Atlas Jet’e ait uçaklara ALPET isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştıkları zamanda, Altınbaş Petrol LTD'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Fatih Toprak'ın, Vakkas Altınbaş ve yurtdışında bulunan Sofu Altınbaş’tan aldığı direktif ile 6 pompacı zanlının, Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynayarak,  Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt vermek suretiyle, 563,712 litre Jet Al yakıtının karşılığı olan 448 bin 631 dolarının sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü.

Polis memuru Öjen Açıkada, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Zanlı Çağatay, Teminatla Serbes Bırakıldı

Huzurunda erilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AlpetAltlasjetAltınbaşErcan HavalimanıUçak YakıtıHırsızlık
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