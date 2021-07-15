Alperen Başarır 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, zanlı Alperen Başarır’ın Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçundan huzurda bulunduğunu belirtti.

Polis, 14.07.2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Ortaköy 5. Sokak üzerinde zanlı Alperen Başarır’ın aralarındaki kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 9.5 cm toplam uzunluğu 20 cm olan üzerinde Columbia yazılı tahta ve demirden mamül çakı ile Müşteki-1 Abdullatif Çaban'ın sağ karın boşluğuna sokup 3 cm'lik kesi oluşmasına sebep olup yine ayni yerde bulunan Müşteki-2 Bilal Çaban'ın da el avuç içine sokup 1 cm'lik kesi oluşmasına sebebiyet verip adı edilenleri yaraladığını belirtti.

Polis, yaralanan şahısların kaldırılmış oldukları LDH Acil servisinde görmüş oldukları tedaviye müteakip taburcu edildiklerini anlattı. Polis soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle ilgili temin edilmesi gereken ifadeler olup, olay mahallinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi ve bunun yanında çevre şahadeti yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.