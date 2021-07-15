banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de...
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

Alperen Başarır 1 gün poliste tutuklu kalacak

Ortaköy’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Alperen Başarır mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:48
Alperen Başarır 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, zanlı Alperen Başarır’ın Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçundan huzurda bulunduğunu belirtti.

banner341
Polis, 14.07.2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Ortaköy 5. Sokak üzerinde zanlı Alperen Başarır’ın aralarındaki kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 9.5 cm toplam uzunluğu 20 cm olan üzerinde Columbia yazılı tahta ve demirden mamül çakı ile Müşteki-1 Abdullatif Çaban'ın sağ karın boşluğuna sokup 3 cm'lik kesi oluşmasına sebep olup yine ayni yerde bulunan Müşteki-2 Bilal Çaban'ın da el avuç içine sokup 1 cm'lik kesi oluşmasına sebebiyet verip adı edilenleri yaraladığını belirtti.

Polis, yaralanan şahısların kaldırılmış oldukları LDH Acil servisinde görmüş oldukları tedaviye müteakip taburcu edildiklerini anlattı. Polis soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle ilgili temin edilmesi gereken ifadeler olup, olay mahallinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi ve bunun yanında çevre şahadeti yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Alperen Başarır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenya-KKTC arasında yüklü miktarda para transferi!
Kenya-KKTC arasında yüklü miktarda para transferi!
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Sahte para operasyonu
Sahte para operasyonu
Boşandığı eşini darp eden şahıs teminatı ödeyemediği için cezaevine gönderildi
Boşandığı eşini darp eden şahıs teminatı ödeyemediği için cezaevine gönderildi
Ö.B'nin davası ertelendi
Ö.B'nin davası ertelendi
Narkotikten başarılı operasyon!
Narkotikten başarılı operasyon!
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yusuf Kısa tutuksuz yargılanacak
Yusuf Kısa tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim