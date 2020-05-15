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Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Almukddad tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu kullanması üzerine bayılan ve polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Haytham Almukddad bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:20
Almukddad tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu kullanması üzerine bayılan ve polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Haytham Almukddad bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında zanlı Haytham Almukddad’ın kullanımındaki araçla Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Polis, zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda 1 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta Lefkoşa’da aranan bir kişiden 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada, 127 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Haytham AlmukddadUyuşturucu
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