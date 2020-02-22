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Almohazy: Anneme küfür etti

Girne'de meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Muhammed Almohazy bugün mahkemeye çıkarıldı.

Almohazy: Anneme küfür etti

Girne'de meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Muhammed Almohazy bugün mahkemeye çıkarıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:15
Almohazy: Anneme küfür etti
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Almohazy: Anneme küfür etti

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Muhammed Almohazy bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru zanlının Vahim zarar suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 21.02.2020 tarihinde saat 18:00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde zanlının aralarında bulaşık yıkama sırası nedeni ile çıkan tartışma sonucu O.M.A.H.(E-23)’nin burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili şikayetin geri çekildiğini, görgü tanıklarından ifade akacaklarını, ayrıca zanlının öğrencilik durumunun inceleneceğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise anneme küfür etti, kavgayı o başlattı dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DarpKavgaMuhammed Almohazy
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