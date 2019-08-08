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Allah'tan tanker su doluydu

Allah'tan tanker su doluydu

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:08
Allah'tan tanker su doluydu

ALLAH'TAN TANKER SU DOLUYDU

Ergün Yahat

İskele ilçesine bağlı Bafra köyü girişinde bugün akşam üzeri meydana gelen kazada şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bölgedeki turistlik tesislerine su taşıyan dorseli tanker Bafra köyü girişinde direksyon hakiniyetini kaybederek yoldan çıkıp daha sonra tekrar yol içerisine devrilmesi sonucunda meydana geldi .

Kaza sonrasında tankerin mazot deposundan yola akan akaryakıt bir anda bölgede paniğe yol açarken dorse üzerindeki deponun su taşıdığı öğrenildikten sonra herkes derin bir nefas aldı.

Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 08.08.2019 20:18
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