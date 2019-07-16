banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98028
ALTIN
258.352
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0843
EURO
6.3986
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Hücrede kalmam!
HÜCREDE KALMAM!
banner307

Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı

Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı

16 Temmuz 2019 Salı 19:30
Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı

Alkolün etkisiyle polisi darp edip bıçak sallayan zanlı tutuklandı

15.7.19 tarihinde, Gazimağusa’da Bayburt sokaktaki evinin önünde 164 promil alkol tesiri altında iken annesiyle tartışan, ellerini sağa sola savurup yüksek sesle bağırmak suretiyle rahatsızlık yapan, kendisine müdahale etmek isteyen polis mensubunu itmek suretiyle darp edip görevinden men eden ve uygunsuz tavrı harekette bulunan Gazimağusa sakini Çağrı Kılınç (E-34) tutuklandı.

Zanlı bugün 16.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Vedat Bilginaylar yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi aktardı. Bilginaylar şahadetinde, zanlının 15.7.19 tarihinde Gazimağusa’ da ikametgâhının dışında, 164 promil içki tesiri altında iken annesi ile tartışma yaşadığı, ellerini sağa sola sallamak ve bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını aktardı. Şikâyet üzerine olay mahalline giden ve kendisine müdahale etmek isteyen polis mensubunu elleriyle iterek yere düşürüp görevinden men eden zanlının bilahare ikametgâhından aldığı ağız uzunlukları 20 ve 12 cm olan ucu sivri 3 adet bıçağı korkutmak maksadıyla tasarrufunda bulundurduğunu belirtti.

banner317
Zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğine değinen tahkikat memuru gerek ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğine dair beyanda bulunduğunu aktardı.

Mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını belirten Bilginaylar zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının her iki ayağındaki yaralar kapıya vurmak suretiyle oluştu

İddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser zanlının her iki ayak bileğinde görülen yaraların ne olduğunu ile ilgili tahkikat memuruna soru yöneltti. Tahkikat memuru verdiği cevapta zanlının olay esnasında ikametgâhının kapısına her iki ayağı ile vurmak suretiyle kendi kendini yaraladığını belirterek zanlının doktor kontrolünden geçirildiğine vurgu yaptı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının KKTC haricine çıkışını yasakladıktan sonra 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emri verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
AlkolPolisDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor
İkamet izinsizlerin yakalanıp ihraç edilmesi devam ediyor
İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı
İskele’de hint keneviri ziraatı yapan zanlı teminatla serbest kaldı
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
Hücrede kalmam!
Hücrede kalmam!
1 yıl hapis yatacaklar
1 yıl hapis yatacaklar
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 22 kişi tespit edildi
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Girne’de fuhuştan bir tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Kaçak Rahaman tutuklandı
Kaçak Rahaman tutuklandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim