Alkol tesiri ile dehşet saçtı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 245 promil alkol tesiri altında eski kız arkadaşı 34 yaşındaki N.K.’nin evini basıp olay çıkaran ve eski kız arkadaşını darp eden 45 yaşındaki Soner Aslan suçüstü yakalandı. Zanlı bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 19 Şubat 2019 tarihinde saat 03.00 sıralarında Girne Bahçeli Evler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden eski kız arkadaşının kaldığı daireye gittiğini, içeri giren zanlının kendisini aldattığı gerekçesi ile N.K.’ye ait dizüstü bilgisayara tekme atıp kırdığını söyledi. Polis, olay esnasında 245 promil alkollü olan zanlının bilgisayarı kırdıktan sonra N.K.’nin boğazını sıkıp, kafasına yumruk atıp darp ettiğini, daha sonra mutfaktan aldığı 3 bıçağı yatak odasının kapısına sapladığını açıkladı. Polis, zanlının daha sonra apartman boşluğunda “Beni aldatamazsın, kime canım diyorsan söyleyeceksin” şeklinde yüksek sesle bağırdığı esnada suçüstü yakalandığını ifade etti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, çevre sakinlerinden ifadeler alacaklarını kaydeden polis, soruşturma amaçlı zanlının bir sün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.