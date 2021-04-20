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Alkol tesiri altında bıçak gösterip şiddet tehdidinde bulunan şahıs tutuklandı

20 Nisan 2021 Salı 18:26
Alkol tesiri altında bıçak gösterip şiddet tehdidinde bulunan şahıs tutuklandı
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19.04.21 tarihinde Gazimağusa’da saat 21.00 raddelerinde umumi bir yer olan bir apartmanın ikinci katındaki koridor içerisinde 174 promil alkol tesiri altında herhangi bir sebep olmaksızın ayni yerde sakin Ç.G’ e elinde tuttuğu bıçağı gösterip seni öldürürüm gibi kelimeler kullanıp şiddet tehdidinde bulunan ve celp edildiği adli şubede müştekinin üzerine yürüyüp yüksek sesle bağırıp çağıran zanlı Atakan Barak suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 20.04.21 tarihinde şiddet tehdidi, korkutmak amacıyla silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak PM Murat Öztürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. PM Öztürk yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının 19.04.21 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’ da ikamet ettiği apartmanın koridoru içerisinde makul sebep olmaksızın ayni apartmanda ikamet eden müşteki Ç.G’e elinde tuttuğu ağız uzunluğu 6 cm, toplam uzunluğu 14 cm olan bir bıçağı gösterip “Ece ile sen mi konuştun, onunla konuşursan seni öldürecem, bugün biri ölecek “diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

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Olayın polise intikal etmesiyle polis müdürlüğüne celp edilen zanlının, o esnada adli şubede beklemekte olan müştekinin üzerine yürüyüp yüksek sesle bağırıp çağırdığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün bahse konu bıçağın bulunarak emare alındığını değinen tanık polis, yapılan soruşturmada vermiş olduğu cevapların tutarsız olduğunun görülmesi üzerine zanlının Barış, ruh ve sinir hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi maksadıyla gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Zanlının bahsetmiş olduğu bir şahıs ile ilgili araştırmanın devam ettiğine, alınması gereken ifadeler olduğuna ve olay civarına kamera görüntüsü olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır diyen tanık polis, zanlının olayla ilgili polise herhangi yazılı bir ifade vermediğine dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atakan BarakGazimagusa
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