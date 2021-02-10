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Alkol tesiri altında ayrılma aşamasındaki eşinin karnına bıçak dayadı

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:43
Alkol tesiri altında ayrılma aşamasındaki eşinin karnına bıçak dayadı
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KOMŞULARIN MÜDAHALESİ İLE ORADAN AYRILDI

09.02.21 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gazimağusa’da 131 promil alkol tesiri altında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.B’ un ikametgahına giderek tasarrufunda bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bir çakı, bıçağı çocukları görmek bahanesiyle eşinin karnına dayadıktan sonra şiddet tehdidinde bulunan ve komşuların müdahalesi ile oradan ayrılan Orçun Çayır, derdest emri gereği ayni akşam tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 10.02.21 tarihinde, şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, uygunsuz tavrı harekette bulunmak ve sokağa çıkma yasağına uymamak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Mustafa Çebi’ yi şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadette, zanlının 9.02.21 tarihinde saat 21.30 raddelerinde yüzde 131 promil alkol tesiri altında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.B’ un kalmakta olduğu ikametgaha giderek kapıyı çaldığını söyledi. Yan komşunun ikametgahında misafirlikte bulunan ve dışarıya çıkan müştekiye çocukları görme konusunda aralarında yaşanan tartışma esnasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kahverengi bir çakı, bıçağı müştekinin karnına dayadığını belirten tanık polis, apartman sakinlerinin müdahalesi ile oradan ayrılırken müştekiye hitaben “yarın gelip seni öldürecem” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine ayni gün olay yeri çevresinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, olayda kullanıldığı iddia edilen çakı, bıçak’ ın henüz bulunamadığına dikkat çekti. Bir soru üzerine cevap veren tanık polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini sadece olayla ilgili olarak “kendimi korumak için bıçağı açtım” şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, aranmakta olan emare ve incelenmesi gereken kamera olup olmadığı yönünde araştırma yapılması gerektiğine vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Orçun Çayır
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