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Alkan Canit 3 gün poliste tutuklu kalacak

Alınan bir bilgi doğrultusunda 13.08.21 tarihinde saat 21.oo raddelerinde Aslanköy – Paşaköy yolu üzerinde yolun solundaki toprak yol içerisinde, Alkan Canit yönetimindeki EA 591 plaka numaralı araç Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Adı edilenin huzurunda yapılan aramada araç içerisinde naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde, 2100 Euro ve 1800 TL bulunarak emare alındıktan sonra adı edilen şahıs tutuklandı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:26
Alkan Canit 3 gün poliste tutuklu kalacak

Zanlı 14.08.21 tarihinde Kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde almış oldukları bilgi ışığında 13.08.21 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Aslanköy – Paşaköy yolu üzerinde yolun solundaki toprak bir yol içerisinde zanlının EA 591 plaka numaralı aracı içerisinde tespit edilerek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

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Zanlı huzurunda üzerinde ve aracında yapılan aramada, ön koltuk üzerinde bir paket içerisinde naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, ayrıca tespit edilen 2100 Euro ile 1800 TL paranın da soruşturma maksatları bakımından emare alındığını, zanlının ise suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında emare alınan uyuşturucu madde ve materyallerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alkan Canit
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