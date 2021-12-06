Alışveriş merkezinden giysi, arkadaşından laptop sirkat etti

05.12.21 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde, müşteri olarak girdiği iki giyim mağazasından toplam değerleri 1338,99 TL olan muhtelif giyim eşyalarının Emniyet kilitlerini tasarrufundaki makas ile kesip hasara uğrattıktan sonra ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak suretiyle sirkat ettiği tespit edilen F.E (K-21) şikâyet üzerine tutuklandı. Sürdürülen soruşturmada, zanlının Kasım 21 ay’ı içerisinde ev arkadaşına ait bir adet diz üstü bilgisayarı da sirkat ettiği tespit edildi.

Zanlı bugün 06.12.21 tarihinde sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Emin Özbilen, zanlının 05.12.21 tarihinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren 2 giyim mağazasına müşteri olarak girdiğini, toplam değerleri 1339,99 T.L olan muhtelif giyim eşyasını alarak soyunma odasında tasarrufundaki makas ile emniyet kilitlerini kesip hasara uğrattıktan sonra ödeme yapmadan mağazadan ayrıldığını söyledi. Mağaza çalışanları tarafından fark edilerek durumdan polisin haberdar edilmesiyle ayni gün alışveriş merkezinden ayrılmadan zanlının tespit edildiğini, sirkat etmiş olduğu giyim eşyalarının tasarrufunda bulunup emare alınmasından sonra tutuklandığını belirten tanık, zanlının mesele ile ilgili verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, bunun yanında Kasım 21 ay’ı içerisinde bir öğrenci yurdunda kalmakta olduğu ev arkadaşına ait bir adet laptopu da sirkat ettiği yönünde itirafta bulunduğunu aktardı.

Zanlının itirafı üzerine ayni gün kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada zanlıya ait kilitli bavul içerisinde bahse konu laptopun bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, bavulun arka kısmındaki bölmelerde bir kısmının üzeri yırtılmış nereden alındığı şu an belli olmayan birçok ürün bulunarak emare alındığını belirtti.

Tahkikatın yeni olması, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında bulunan birçok ürünün akıbetinin araştırılacak olmasına dikkat çekilen şahadette, zanlının serbest kalması halinde yapılacak icraatlara engel olma ihtimali olması nedeniyle aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)