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Alışveriş merkezinden aldığı eşyaları beyan etmeden dışarı çıkaran şahıs teminatta bağlandı

Alışveriş merkezinden aldığı eşyaları beyan etmeden dışarı çıkaran şahıs teminatta bağlandı

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:07
Alışveriş merkezinden aldığı eşyaları beyan etmeden dışarı çıkaran şahıs teminatta bağlandı

21.9.19 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde Güvenlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ok  alışveriş merkezinden aldığı toplam 45.63 TL değerinde muhtelif eşyayı kasaya beyan etmeden dışarı çıkarması nedeniyle şikâyet üzerine tutuklanmıştı.

Müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla 22.9.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

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Zanlı Yücel Ok  bugün 25.9.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlı aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartını, seyahat belgelerini ve pasaportunu polise teslimi, ayrıca KKTC vatandaşı bir şahsın imzalayacağı 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Yücel OkAlışveriş Merkezi
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