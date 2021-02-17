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Ali Yavuzcan uslanmıyor!

Mağusa’da Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonundan 7 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu maddeyi yakalanmaktan korkması üzerine yutarak aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitiren Buğra Nil Kaptan’ın meselesinde söz konusu uyuşturucunun sahibi olmakla suçlanan zanlı Ali Yavuzcan teminata bağlanmasına rağmen yine uslu durmayarak yakalandı. Tutuklanan zanlı Yavuzcan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:06
Ali Yavuzcan uslanmıyor!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili olguları aktardı.

Çavuş, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne 16 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da bir belediye tabelasının altına paket bırakıldığı yönünde bilgi geldiğini belirterek, gelen bilgi üzerine bir polis ekibinin söz konusu bölgeye gittiğini ve söz konusu tabelanın altında adı geçen paketin bulunup incelendiğini ve aynı yere tekrar bırakıldığını kaydetti.

Zanlı Ali Yavuzcan’ın ZPG 233 plakalı aracıyla saat 18.30 raddelerinde olay yerine geldiğini dile getiren Çavuş, zanlının söz konusu paketi almak istediği sırada polisler tarafından tutuklandığını ifade etti.

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Çavuş, söz konusu paketin içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, 13 gram ağırlığında Hintekeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğuna işaret ederek, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde 2 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 7 ayrı pakette 6 gram ağırlığında kokain ve 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini anlattı.

Çavuş, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasında üzerinden uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığına dikkat çeken Çavuş, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini bildirdi.

Polis Memuru Ali Çavuş, aranmakta olan 1 şahsın söz konusu olduğunu ve zanlının söz konusu maddeleri kimlerden ve ne şekilde aldığının araştırılacağını söyleyerek, serbest kalması durumunda soruşturmaya etki edebilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlın 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yavuzcan
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