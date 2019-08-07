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Ali Mıah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa'da ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen zanlı Mohammad Wazed Ali Mıah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Ali Mıah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa'da ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen zanlı Mohammad Wazed Ali Mıah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
Ali Mıah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlının ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etmek suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Yorgancı, 06.08.2019 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği içerisinde başka bir mesele ile ilgili olarak soruşturma maksatlı bulunan Mohammad Wazed Ali Mıah’ın yapılan pasaport ve Muhaceret giriş-çıkışlarından yapılan kontrolde; 01.10.2018 tarihinden itibaren çıkış yapmayarak KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Yorgancı, zanlının Bangladeş uyruklu olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve zanlının üzerinde yapılan aramada UKÜ'ye ait 1 adet öğrenci kimlik kartı tespit edilmiş olup yapılan muhaceret soruşturmasında ise herhangi bir okulda kaydı olmadığının tespit edildiğini söyledi. Yorgancı, bu bağlamda zanlının ilgili üniversite ile bir bağlantısının olup olmadığının araştırılıp konu ile ilgili ifade temin edilmesi gerektiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütebilmesi için zanlının 2 gün süre ile Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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