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Ali Kutlu Haldan 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da şirket müdürü olarak çalıştığı Tane İlaç Enterprises Ltd isimli iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ali Kutlu Haldan, hücrelerdeki bir tutuklunun pozitif çıkması nedeniyle temaslı olduğundan tutukluluk talebi gıyabında yapıldı.

07 Ocak 2022 Cuma 15:00
Ali Kutlu Haldan 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı.

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Polis, zanlı Ali Kutlu Haldan’ın 2017-2019 yılları arasında Lefkoşa'da şirket müdürü olarak Müstahdemi olduğu Tane İlaç Enterprises Ltd isimli işyerine, eczanelerden toplanan ilaç satışına müteakip tam olmamakla birlikte yapılan hesaplamalara karşın ödenen 650 bin TL'yi tasarrufuna alıp ihtiyaçlarına harcamış ve yine Devlet Ecza Deposuna tedarik ettikleri ilaçlara müteakip Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1,050,908.38 TL meblağlı çeki de sirkat edip ikamet ettiği eve kısmi ödeme yaptığını anlattı.

Polis, miktarın artabileceğine vurgu yaptı.

Polis, zanlının 3.1.2022 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden zanlının poliste 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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