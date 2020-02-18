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Ali Kızılateş’i tabancayla ayağından yaralayan kişi teminatla serbest kaldı

13.2.20 tarihinde Yeniboğaziçi köyünde bir meyhanede tasarrufunda bulunduğu tabanca ile ayni meyhanede bulunan Ali Kızılateş’ i kazaen ayağından vurmak suretiyle yaralanmasına sebep olan Kemal Aytürk aynı akşam olay yeri yakınlarında bir sokak içerisinde alkol tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklanmıştı.

Ali Kızılateş’i tabancayla ayağından yaralayan kişi teminatla serbest kaldı

13.2.20 tarihinde Yeniboğaziçi köyünde bir meyhanede tasarrufunda bulunduğu tabanca ile ayni meyhanede bulunan Ali Kızılateş’ i kazaen ayağından vurmak suretiyle yaralanmasına sebep olan Kemal Aytürk aynı akşam olay yeri yakınlarında bir sokak içerisinde alkol tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklanmıştı.

18 Şubat 2020 Salı 10:11
Ali Kızılateş’i tabancayla ayağından yaralayan kişi teminatla serbest kaldı
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13.2.20 tarihinde Yeniboğaziçi köyünde bir meyhanede tasarrufunda bulunduğu tabanca ile ayni meyhanede bulunan Ali Kızılateş’ i kazaen ayağından vurmak suretiyle yaralanmasına sebep olan Kemal Aytürk aynı akşam olay yeri yakınlarında bir sokak içerisinde alkol tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri tutuklu bulunan zanlı dün 17.2.20 tarihinde, kanunsuz tabanca tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma, yaralama, meskûn bölgede ateş açma, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlamaları ile ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Eser Çelebi yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

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Çelebi şahadetinde 13.2.20 akşamı Yeniboğaziçi köyünde bir meyhanede 197 promil alkol tesiri altında iken kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu Beretta marka tabanca ile pencereden dışarıya ateş ettikten şarjörü çıkarmak isterken tabancanın yanlışlıkla ateşlenmesi sonucu orda bulunan Ali Kızılateş’ in ayağından vurularak yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Zanlının aynı akşam tespit edilerek tutuklandığına, tabanca ile boş kovanlara emare olarak el konulduğuna değinen Çelebi zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.  Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Çelebi ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat talebine itiraz etmeyen savunma avukatı, kaza sonucu meydana gelen bu olayda müştekinin arkadaşı olan müvekkilinden şikâyetçi olmadığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem güzeler zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 15000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 muteber kişinin 75000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmek şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali KızılateşKemal AytürkTabanca
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