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Ali Gezer tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ali Gezer yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Mart 2021 Salı 12:49
Ali Gezer tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Karahüseyin, huzurunda bulunan zanlı Ali Gezer'in 24 Mart 2021 tarihinde, 18:55-19:30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Kaymaklı- Lefkoşa’da ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda evde çaydanlık içerisinde gizlenmiş 33 paket halinde küçük naylon içerisinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet beyaz renk naylon parçaları bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve söz kokusu maddeleri 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

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Polis memuru Karahüseyin, ayrıca zanlının konu maddeleri müşteri bulması durumunda paket malı 250 TL karşılığı satacağı itirafında da bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Karahüseyin, zanlının işlediği tespit edilen suçların “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” olduğunu, “Uyuşturucu madde satma” suçunu işleme niyeti olduğunu ancak bu suçu işlemediğini dile getirerek, öte yandan soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı.

Karahüseyin, zanlının davaları görüşülünceye kadar Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ifadesinde uyuşturucu madde satmasa da böyle bir niyetin olduğu yönünde beyan bulunduğunu ifade etti.

Sağer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 125 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali GezerUyuşturucu
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