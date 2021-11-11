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Aleyhine getirilen tüm suçlamalardan beraat etti

11 Kasım 2021 Perşembe 16:43
Aleyhine getirilen tüm suçlamalardan beraat etti

(11.11.2021 MHA……..) Gazimağusa’da 2019 yılında bir öğrenci yurdunun C-315 numaralı odasında yabancı uyruklu bir kıza tecavüz edilmesi maksadı ile uyuşturucu madde verdiği ortaya çıkan M. O., ve genç kızın uyuşturucu tesiri altında ırzına geçtiği iddia edilen M. A. tutuklanmıştı.

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Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Eren Erdelhan mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Mahmoud Alreefi’nin, 22 Aralık 2019 tarihinde saat 05:00 raddelerinde Mağusa’daki bir öğrenci yurdunda bulunan C-315 numaralı oda içerisinde, konu odada ikamet eden ve yaklaşık 2 haftadır tanıdığı kızı elleri ile yatağa bastırıp darp ettiğini söyledi. Zanlı Alreefi’nin akabinde genç kızın vücudunun muhtelif yerlerini öperek cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Erdelhan, kızın ırzına geçtiğini açıkladı.

Tecavüz zanlılarının polisteki ifadeleri ışığında tecavüz mağduru kız ile arkadaşı da Narkotik polisleri tarafından tutuklandı. Polis memuru Hasan Derman mahkemede verdiği ifadesinde, “Irza geçme”, “Cinsel saldırı” ve “Darp” suçlamasından dolayı Adli Şube tarafından tutuklanan Mahmoud Alreefi ve Muath Owdetallah’dan yapılan sorgulamada 22 Aralık 2019 tarihinde saat 03:20 raddelerinde tecavüz mağduru kızın hintkeneviri türü uyuşturucu madde istemesi üzerine Muath Owdetallah’ın, genç kızın kaldığı C-315 numaralı odaya gittiğini ve genç kızın arkadaşı ile birlikte uyuşturucu maddeyi sigara yaparak içtiklerini söylemesi üzerine kızların da 25 Aralık 2019 tarihinde tutuklandıklarını açıkladı.

Bahse konu şahıs bugün aleyhine getirilen tüm suçlamalardan beraat etti. (MHA)

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