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Aleyhinde suç bulunmayan M.G serbest kaldı

02 Aralık 2021 Perşembe 17:36
Aleyhinde suç bulunmayan M.G serbest kaldı

Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde olan bir araç içerisinde bulunan Mustafa Nergiz ve M.G ’in ün şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığındaki madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği her iki zanlı tutuklanmış ve 29.11.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti. 3 günlük tutukluluk süreci içerisinde sürdürülen soruşturma ve temin edilen bilgiler ışığında aleyhinde suç tespit edilemeyen zanlı 2 konumundaki M.G polis tarafından mahkeme huzuruna çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Zanlı M.N bugün 02.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, 28.11.21 tarihinde devriye görevinde bulunan C.Ö.Ş şubesine bağlı polis ekiplerinin Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde duran araç içerisinden zanlı 2’nin çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanarak alıkonduğunu, zanlı 1’in de ön yolcu koltuğu altına bir şeyler saklamaya çalıştığının görülmesiyle zanlılar huzurunda araç içerisinde arama yapıldığını söyledi.

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Yapılan aramada aracın ön yolcu koltuğu altında siyah bir poşet içerisinde ayrı ayrı poşetlere sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Türe, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların ayni gün ikametgâhlarında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değinen Türe, zanlı 1’in gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddenin kendisine ait olduğu, bir ay önce korona sıkıntısından kurtulmak ve rahatlamak maksadıyla isim bazında verdiği bir şahıstan aldığını ve henüz parasını ödemediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, PGM parmak izi şubesinden alınan raporda emare alınan materyaller üzerinde zanlı 2’ye ait parmak izi tespit edilememesi ve uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair zanlı 1’in gönüllü ifade vermesi nedeniyle zanlı 2’nin şartsız serbest bırakıldığını belirten Türe, emare uyuşturucu madde ile ilgili beklenen raporun henüz temin edilemediğini ve ismi belirlenen 1 kişi ile ilgili derdest emri temin edilip aranmakta olduğuna değindikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Savunma avukatının zanlı 2 ile ilgili soruşturmanın kısa sürede yapılarak suçsuzluğunun belirlenmesine ve söz verdiği şekilde serbest bırakılmasına olanak sağlayan polis memuru Mahir Türe’ye teşekkür etmesinden sonra huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, talebi uygun ve adil bularak zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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