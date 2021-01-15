Aleyhinde konuşan şahsın işyerine av tüfeği ve bir fişek ile giderek gövde gösterisi yaptı

14.01.21 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Beyarmudu köyünde, aleyhinde dedikodu yaptıkları gerekçesiyle birlikte yaşamakta olduğu babası S.I’ya ait Huğlu marka av silahını ve bir adet 12’lik av fişeğini kanunsuz olarak alıp tasarrufuna geçirdikten sonra E.İ ’nin çalıştırmakta olduğu kafeye giderek iş yeri sahibine “Ölümüne E… abi Ölümüne “diyerek uygunsuz harekette bulunan ayni köy sakini Serdar Irak şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 15.01.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Salih Fidan Ersan yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde, 14.01.21 tarihinde saat 0600 raddelerinde Beyarmudu köyünde, kendisi aleyhine dedikodu yaptıkları gerekçesiyle babasında ait Huğlu marka av silahını ve bir adet 12’lık av fişeğini tasarrufuna alarak şikayetçi E.İ’ nin çalıştırdığı kafeye gittiğini söyledi.

Kafeye girdikten sonra elinde tuttuğu fişek’i sinirli bir şekilde masaya koyup vurduktan sonra iş yeri sahibine “ölümüne E… abi ölümüne “diyerek rahatsızlık ve uygunsuz harekette bulunduğunu söyleyen tanık polis, akabinde zanlının fişek’ i orada bırakıp ayrıldığını belirtti.

Alınan şikâyet üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek karakola celp edildiğini belirten tanık polis av tüfeği ve fişeğin emare olarak alındığını, zanlının tutuklandığını söyledi. Suçunu kısmen kabul eder niteliğinde zanlının bir gönüllü ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis kendisine okunan yazılı dava tebliğine ise zanlının kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğini söyledi.

Tahkikata etki etme kısmının tamamlandığına vurgu yapan tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Savcının bir sorusu üzerine açıklamada bulunan tanık polis, zanlının şikayetçinin işyerine gittiğini, elindeki fişeği masaya koyup elini masaya vurduğunu kabul ettiğini ancak işyerine av silahı ile değil elinde bir topuz olduğu halde gittiğini iddia ederek bu yönünde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah karayel zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)