Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

Aleyhinde konuşan şahsın işyerine av tüfeği ve bir fişek ile giderek gövde gösterisi yaptı

15 Ocak 2021 Cuma 22:10
Aleyhinde konuşan şahsın işyerine av tüfeği ve bir fişek ile giderek gövde gösterisi yaptı
banner337
banner351

14.01.21 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Beyarmudu köyünde, aleyhinde dedikodu yaptıkları gerekçesiyle birlikte yaşamakta olduğu babası S.I’ya ait Huğlu marka av silahını ve bir adet 12’lik av fişeğini kanunsuz olarak alıp tasarrufuna geçirdikten sonra E.İ ’nin çalıştırmakta olduğu kafeye giderek iş yeri sahibine “Ölümüne E… abi Ölümüne “diyerek uygunsuz harekette bulunan ayni köy sakini Serdar Irak şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 15.01.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Salih Fidan Ersan yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde, 14.01.21 tarihinde saat 0600 raddelerinde Beyarmudu köyünde, kendisi aleyhine dedikodu yaptıkları gerekçesiyle babasında ait Huğlu marka av silahını ve bir adet 12’lık av fişeğini tasarrufuna alarak şikayetçi E.İ’ nin çalıştırdığı kafeye gittiğini söyledi.

banner341
Kafeye girdikten sonra elinde tuttuğu fişek’i sinirli bir şekilde masaya koyup vurduktan sonra iş yeri sahibine “ölümüne E… abi ölümüne “diyerek rahatsızlık ve uygunsuz harekette bulunduğunu söyleyen tanık polis, akabinde zanlının fişek’ i orada bırakıp ayrıldığını belirtti.

Alınan şikâyet üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek karakola celp edildiğini belirten tanık polis av tüfeği ve fişeğin emare olarak alındığını, zanlının tutuklandığını söyledi. Suçunu kısmen kabul eder niteliğinde zanlının bir gönüllü ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis kendisine okunan yazılı dava tebliğine ise zanlının kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğini söyledi.

Tahkikata etki etme kısmının tamamlandığına vurgu yapan tanık polis, KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Savcının bir sorusu üzerine açıklamada bulunan tanık polis, zanlının şikayetçinin işyerine gittiğini, elindeki fişeği masaya koyup elini masaya vurduğunu kabul ettiğini ancak işyerine av silahı ile değil elinde bir topuz olduğu halde gittiğini iddia ederek bu yönünde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah karayel zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkametgâhtan halı ve battaniye sirkat eden şahıs yargılanmayı tutuklu bekleyecek
İkametgâhtan halı ve battaniye sirkat eden şahıs yargılanmayı tutuklu bekleyecek
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak
Maya Muhyyeva 3 gün poliste tutuklu kalacak
Maya Muhyyeva 3 gün poliste tutuklu kalacak
Sinan Ceylan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Sinan Ceylan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Muhruddin Kurbanov 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Muhruddin Kurbanov 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Tahta hırsızları önceden de benzer hırsızlıklar yapmış!
Tahta hırsızları önceden de benzer hırsızlıklar yapmış!
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'ya ek tutukluluk
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'ya ek tutukluluk
Kamera kayıtları incelenecek
Kamera kayıtları incelenecek
Gazimağusa'da güpegündüz hırsızlık
Gazimağusa'da güpegündüz hırsızlık
Aleko Enterprises Ltd'te hırsızlık
Aleko Enterprises Ltd'te hırsızlık

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim