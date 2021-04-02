Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalandılar

Kamalı Haber

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, Alaköy’de 1 Nisan 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden Delowar Hossain (E-40-Bangladeş), Mohammad Sohel Prodan (E-26- Bangladeş), Md Al Amin Daly (E-22-Bangladeş), Rıfat Molla (E-23-Bangladeş), Mohammed Faysal (E-28-Bangladeş),Pakistan Uyruklu Muhhamad Mudassar (E-27,Pakistan),Peter Okwuada’nın (E-25-Nijerya) Güney Kıbrıs’a geçmek istediği sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlıların vermiş oldukları ifadede aranmakta olan şahıs tarafından para karşılığında yakalandıkları bölgeye bırakıldıklarını amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlı Delowar Hossain’in çalışma izniyle, zanlılardan birinin ise öğrenci izniyle ülkeye geldiğini, diğer 5 zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıları söz konusu bölgeye bırakan şahıs hakkında araştırmaların devam ettiğini dile getirerek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, talebi değerlendirerek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.