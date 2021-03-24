banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
3 çocuklu bu anne şimdi ne yapsın…
3 çocuklu bu anne şimdi...
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
banner376

Alayköy sınırından KKTC'ye kaçak geçerken yakalandılar!

Alayköy’de yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaparken yakalanan Suriye uyruklu Ahmed Alkhani ile Muhammed Şetuh mahkemeye çıkarıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 14:48
Alayköy sınırından KKTC'ye kaçak geçerken yakalandılar!
banner337

Kamalı Haber

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Serkan Numan, 22 Mart 2021 tarihinde saat 20.05 raddelerinde Alayköy’de birinci derece askeri yasak bölge olan 49. Piyade Alayı birinci Piyade Taburu civarından yasal olmayan yoldan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek üzereyken yakalandıklarını söyledi.

banner341
Polis, görevli askerler tarafından yakalanan iki zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ifade etti.

Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 15 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktcye Kaçak GirişAhmed AlkhaniMuhammed Şetuh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemek pişirirken çıkan tartışma kanlı bitti!
Yemek pişirirken çıkan tartışma kanlı bitti!
Kaçak olarak Güney'e geçmeye çalışan zanlılar 1 gün daha poliste tutuklu!
Kaçak olarak Güney'e geçmeye çalışan zanlılar 1 gün daha poliste tutuklu!
Yeni Erenköy'de ev yangını!
Yeni Erenköy'de ev yangını!
3 kişi hakkında yasal işlem!
3 kişi hakkında yasal işlem!
Gazimağusa'da kavga!
Gazimağusa'da kavga!
Pansiyondaki kavga kanlı bitti!
Pansiyondaki kavga kanlı bitti!
Fehim Özuğurlu ve Aydan Sel tutuksuz yargılanacak
Fehim Özuğurlu ve Aydan Sel tutuksuz yargılanacak
4 kişi yasağa uymadı!
4 kişi yasağa uymadı!
Yiğitler Burcundan GKRY bölgesine kaçmak isterken askeri yasak bölgede yakalandılar
Yiğitler Burcundan GKRY bölgesine kaçmak isterken askeri yasak bölgede yakalandılar
Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün büyük başarısı
Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün büyük başarısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim