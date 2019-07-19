Alacağı parayı işverenden alamayıp aracını ateşe veren zanlı cezaevine gönderildi

14.7.19 tarihinde Gazimağusa’da Gündoğdu sokakta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde park halinde bulunan işyeri sahibi Ahmet SELEK’e ait FE711 plakalı aracın ön koltuğuna meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştı.

Sürdürülen tahkikat sonucu meselede zanlı olarak görülen Sercan Ağaçdalı ve Mustafa Ünlü 16.7.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandılar.

Her iki zanlı 17.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 19.7.19 tarihinde teminata bağlanmak maksadıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Murat Öztürk vermiş olduğu yeminli şahadetinde, mesele ile ilgili olarak sürdürdüğü tahkikatta, kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası zanlı 1 Sercan Ağaçdalı’nın tutuklandığını, verdiği gönüllü ifadede daha önce bahse konu işyerinde çalıştığı esnada alacağı olan parayı alamadığı için zanlı 2 Mustafa Ünlü ile birlikte kasti hasar suçunu işlediğini itiraf ettiğini aktardı. Zanlı 1 Sercan Ağaçdalı’nın itirafı üzerine ayn gün zanlı 2 Mustafa Ünlü’yü de tutukladığını aktaran Öztürk, zanlı 2 Mustafa Ünlü verdiği gönüllü ifadede zanlı 1 ile birlikte olay yerine gittiğini kabul etmekle birlikte suça karışmadığı yönünde beyanı olduğunu belirtti. Olay günü zanlı 1’in giydiği kıyafetleri ve kullandıkları aracı emare olarak aldıklarını aktaran Öztürk bir soru üzerine zanlının iş yeri sahibinden 1000 TL alacağı olduğunu, ateşe verdiği aracının ise 16000 Sterlin değerinde olduğuna dair bilgi aktardı.

Zanlı 1 Sercan Ağaçdalı’nın turist statüsünde olduğu ve 27.7.19 tarihinde vizesinin sona ereceğine değinen Öztürk zanlı 2 Mustafa Ünlü’nün ise KKTC vatandaşı olduğunu aktardı.

Zanlı 1 Sercan Ağaçdalı’nın turist statüsünde olması ve kaçma olasılığı nedeniyle davasında hazır bulunmayı sağlamak maksadıyla 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep eden Öztürk, zanlı 2 Mustafa Ünlü’nün KKTC vatandaşı olması nedeniyle teminatla serbest kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun savunma avukatının söylediklerini de dikkate aldıktan sonra zanlı 1 Sercan Ağaçdalı’yı ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla 20 günü aşmamak kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. Zanlı 2 Mustafa Ünlü’nün ise KKTC haricine çıkışını men ederek 4000 TL nakit yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 100000’er TL şahsi kefalet senedi şartıyla serbest kalması yönüne emir verdi. (MHA)